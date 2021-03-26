Karaciğer dokusu verdiği bebeğin "ikinci annesi" oldu

İzmir'in Bergama ilçesinde oturan Sibel Şıltı, doğumundan bu yana sağlık sorunları yaşayan ve son olarak karaciğer yetmezliği teşhisi konulan kuzeninin 1,5 yaşındaki bebeğinin, verdiği karaciğer dokusuyla iyileşmesini sağladı.

İzmir'in Bergama ilçesinde oturan Sibel Şıltı, doğumundan bu yana sağlık sorunları yaşayan ve son olarak karaciğer yetmezliği teşhisi konulan kuzeninin 1,5 yaşındaki bebeğinin, verdiği karaciğer dokusuyla iyileşmesini sağladı.

Bergama'nın Zeytindağ Mahallesi'nde yaşayan Aylin-İsmail Turan çiftinin üçüncü çocuğu Duru'ya, doğumundan 2 ay sonra sarılık teşhisi konuldu.

Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesinde tedavi görmeye başlayan Duru bebeğin, doğuştan safra yolunun oluşmadığı belirlendi. Doktorlar, bebeğin bağırsaklarıyla safra kesesini birleştirerek bir safra yolu oluşturdu.

Duru bebeğe, 6 ay önce yeniden rahatsızlanması üzerine yapılan kontrollerde karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

Anne ve babasının kan grubunun uymaması üzerine, bir süre organ nakli listesine alınan Duru bebek, sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından annesinin kuzeninden yapılan karaciğer dokusu ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

"Duru'nun ikinci annesi oldu"

Anne Aylin Turan, AA muhabirine, kızının rahatsızlığı nedeniyle 1,5 yıldır çok zor günler yaşadıklarını belirtti.

Çocuğuna uygun donörün bulunması için sosyal medyadan yardım çağrısında bulunduğunu kaydeden Turan, şöyle devam etti:

"Teyzemin kızı Sibel, Duru ile aynı kan grubuna sahip olduklarını ve bebeğime karaciğeriyle hayat vermek istediğini söyledi. O an bir anne olarak çok mutlu oldum. Nakil ameliyatı da çok başarılı geçti. Hem Sibel hem de bebeğimin sağlık durumu çok iyi. Sibel, Duru'nun ikinci annesi oldu. Büyüyünce Sibel'e anne demesini isteyeceğim. Ameliyatın ardından kızımın ten rengi değişti. Artık daha çok gülüyor."

"Bana anne demesi beni çok mutlu edecek"

38 yaşındaki Sibel Şıltı ise Aylin Turan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından, Duru ile kan gruplarının aynı olduğunu öğrendiğini belirtti.

Duru'ya hayat olmak için bir dakika bile düşünmediğini dile getiren Şıltı, şunları kaydetti:

"Benim de 2 evladım var. 'Annesi gibi ben de o zor günleri yaşayabilirim' diye düşündüm. Hemen gönüllü donör oldum. Tetkikler için hastaneye geldik. Bu süreçte her şey yolunda gitti. Ailem bana hep destek oldu. Artık Duru da çok iyi. Nakil ameliyatından çıkar çıkmaz ilk onu sordum. Ben daha erken taburcu oldum ama aklım hep ondaydı. Bugün onu kucağıma aldım, ayrı bir mutluluk yaşadım. Duru artık benim üçüncü çocuğum olacak. Onun bana anne demesi beni çok mutlu edecek."

"Artık güzel bir hayat onu bekliyor"

Duru'ya nakil yapan ekipte görev alan Prof. Dr. Orkan Ergün ise Şıltı'nın karaciğerinden alınan 210 gramlık dokunun başarılı bir ameliyatla bebeğe nakledildiğini söyledi.

Yoğun bakım sürecinin ardından Duru bebeği bir süre serviste takip ettiklerini belirten Ergün, "Bebeğimiz taburcu olmaya hazır. Artık güzel bir hayat onu bekliyor. Ege Üniversitesi olarak günümüz koşullarında her türlü olanağa sahibiz. 1,5 yaşındaki bir bebeğin yeniden yaşama tutunması bizi de çok mutlu ediyor. Tabii burada en büyük fedakarlığı Sibel Hanım yaptı. O gönüllü donör olmasaydı, bebeğimizi kısa süre içinde kaybedebilirdik." diye konuştu.

EÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Miray Karakoyun da Duru bebeğin 2 aylıkken hastanelerine getirildiğini anlatarak, "Geçirdiği ameliyatlara rağmen hiç pes etmedi. Sağlığına kavuştu. Ona mucize bebek diyorum." ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise Kovid-19 sürecinin sağlık hizmetlerinin sunumunu da etkilediğini, hastalara en iyi hizmeti vermek için tüm çalışanlarla önlemler aldıkları, bu sayede organ nakilleri de dahil olmak üzere birçok alanda uygulamaları aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler