Karaçi'de yerleşim bölgesinde ilk kez zürafa görüldü

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir yerleşim bölgesinde ilk kez zürafa görülürken, zürafanın bir çiftliğe yerleştirildiği bildirildi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir yerleşim bölgesinde ilk kez zürafa görülürken, zürafanın bir çiftliğe yerleştirildiği bildirildi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir yerleşim bölgesinde ilk kez zürafa görüldü. Bölge halkının zürafaya ilgisi büyük olurken, sevimli zürafanın bir çiftliğe yerleştirildiği bildirildi. Söz konusu çiftlik, aslan, flamingo, geyik, keçi, deve ve ördeklerin de aralarında bulunduğu çok sayıda hayvana ev sahipliği yapıyor. Şu ana kadar 3 zürafa yerleştirilen çiftlikteki zürafa sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Öte yandan hayvan hakları aktivistleri, egzotik hayvanların ithalatını ve vahşi hayvanları evde veya özel yerlerde tutmayı engelleyen caydırıcı yasalar talep ediyor. Aktivistler, özellikle aslan, kaplan ve leopar gibi vahşi hayvanların insanlar için ciddi tehlike oluşturabileceğinin altını çiziyor. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı