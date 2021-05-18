Karaçi'de toz fırtınası ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Pakistan'ın Karaçi şehrinde, yağmur ve toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde, yağmur ve toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Birkaç gündür yüksek sıcaklığın yaşandığı şehirde hava aniden bulutlandı, bir süre sonra da yağmur ve toz fırtınası başladı.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla şehrin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanırken, toplu ulaşımda da aksamalar oldu.

Pakistan Meteoroloji Departmanı (PMD) Direktörü Serdar Sarfaraz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hindistan'ın güneybatısındaki Umman Denizi'nde etkili olan Tuktae kasırgasının Pakistan'ın güney kıyılarında güçlü rüzgarlara yol açtığını söyledi.

Balıkçılar, denize açılmamaları konusunda uyarıldı

PMD'den yapılan açıklamada ise balıkçılara bugün denize açılmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Şehirde son birkaç gündür sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

Hindistan'ın güneybatısındaki Umman Denizi'nde etkili olan Tuktae kasırgasında 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı