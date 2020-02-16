Karaçi'de kimyasal gaz sızıntısı: 5 ölü
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Karaçi'de kimyasal gaz sızıntısı: 5 ölü

Pakistan'ın Karaçi kentinde gaz sızıntısı nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise boğulma tehlikesi geçirdi.

16.02.2020 23:11 | Son Güncelleme: 16.02.2020 23:11
Karaçi'de kimyasal gaz sızıntısı: 5 ölü

'ın kentinde gaz sızıntısı nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise boğulma tehlikesi geçirdi.


Pakistan'ın Karachi kentinde Karaçi Limanı yaşanan kimyasal gaz sızıntısı nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise solunum şikayetleriyle hastanelere müracaat etti. Kimyasal gaz sızıntısının Keamari iskelesine demirleyen bir kargo gemisinin yük boşaltması sırasında yaşandığından şüphelenilirken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. - KARAÇİ

Kaynak: İHA
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