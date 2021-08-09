Karaçi'de halk, 9 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere akın etti
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Karaçi'de halk, 9 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere akın etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Karaçi kentinde vatandaşlar, hafifletilen korona virüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında 9 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından market ve pazarlara akın etti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde vatandaşlar, hafifletilen korona virüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında 9 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından market ve pazarlara akın etti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde, korona virüs (Covid-19) vakalarında yaşanan artışa rağmen Covid-19 kısıtlamaları hafifletilerek, kentte 9 gün süren sokağa çıkma yasağına son verildi. Yasağın sona ermesi üzerine Karaçi halkının pazar ve marketlere akın etmesi nedeniyle kentte trafik durma noktasına gelirken, ticaret merkezlerinde insan seli oluştu. Kentin birçok bölgesinde ise Covid-19 önlemlerini hiçe sayan vatandaşlar, yüz maskesi takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymadı.

Pakistan Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 40 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 71 bin 620'ye yükseldiği kaydedildi. NCOC, son 24 saatte 53 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 918'e yükseldiğini belirtti.

(Abid Mazhar/İHA)

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Karaçi'de halk, 9 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere akın etti
Karaçi'de halk, 9 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere akın etti
Karaçi'de halk, 9 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere akın etti
Karaçi'de halk, 9 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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