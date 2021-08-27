Karaçi'de bir fabrikada çıkan yangında 11 işçi öldü
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Karaçi'de bir fabrikada çıkan yangında 11 işçi öldü

Karaçi'de bir fabrikada çıkan yangında 11 işçi öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir kimya fabrikasında çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 11 işçi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir kimya fabrikasında çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 11 işçi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Karaçi'nin Korangi ilçesinde bulunan kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 11 işçi yaşamını yitirdi.

Fabrikada mahsur kalan çok sayıda işçinin bulunduğu belirtildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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