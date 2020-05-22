- Karaçi Belediye Başkanı Ahtar: "Kazada kimsenin kurtulduğunu düşünmüyoruz"- PIA Sözcüsü: "Çok...
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- Karaçi Belediye Başkanı Ahtar: "Kazada kimsenin kurtulduğunu düşünmüyoruz"- PIA Sözcüsü: "Çok...

- Karaçi Belediye Başkanı Ahtar: "Kazada kimsenin kurtulduğunu düşünmüyoruz" PIA Sözcüsü: "Çok trajik bir kaza" Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait 107 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, Karaçi kentinde evlerin üzerine düştü.

22.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:34

- Karaçi Belediye Başkanı Ahtar: "Kazada kimsenin kurtulduğunu düşünmüyoruz"

PIA Sözcüsü: "Çok trajik bir kaza"

KARAÇİ - Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait 107 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, Karaçi kentinde evlerin üzerine düştü. Karaçi Belediye Başkanı Wasim Ahtar kazada uçakta bulunanlardan kimsenin kurtulduğunu düşünmediklerini, durumun henüz netlik kazanmadığını aktardı.

Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiği sırada evlerin üzerine düştü. PK-8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcu ve 8 mürettabat bulunduğu belirtildi. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgedeki bazı araçlar yanarken evlerde büyük hasar meydana geldi.

Karaçi Belediye Başkanı Wasim Ahtar kazada uçakta bulunanlardan kimsenin kurtulduğunu düşünmediklerini ifade ederek durumun henüz netlik kazanmadığını duyurdu. Ahtar en az 5-6 evin yıkıldığını, enkaz altında kalarak ölen kimsenin olup olmadığının ise henüz belirlenemediğini aktardı.

"Çok trajik bir kaza"

Pakistan Başbakanı Imran Khan Twitter'dan yaptığı açıklamada taziyelerini ileterek, "Karaçi'ye giden PIA CEO'su Arshad Malik ve bölgedeki kurtarma ekipleriyle temas halindeyim. Anında soruşturma başlatılacaktır" dedi. Pakistan Uluslararası Havayolları Sözcüsü Abdullah Hafeez Khan yaptığı açıklamada, "Pilottan son duyduğumuzda uçağın teknik bir problemi vardı. Bu çok trajik bir kaza" ifadelerini kullandı.

PIA CEO'su Marshal Arshad Malik ise "Pilota, her iki pistin de inişe hazır olduğu söylendi. Ancak, pilot tur atmaya karar verdi. Bunu neden yaptı, teknik nedenlerden dolayı olabilir, bunu bilmemiz lazım" dedi.

Pakistan Sivil Havacılık Kurumundan bir yetkili ise pilotun telsiz konuşmasında bir motorun durduğunu söylediğini aktardı.

- Karaçi Belediye Başkanı Ahtar: 'Kazada kimsenin kurtulduğunu düşünmüyoruz'- PIA Sözcüsü: 'Çok...

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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