Karacehennem Ormanı'nda Öldürülen Terörist Sayısı 7 Oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Karacehennem Ormanı'nda sürdürülen operasyon kapsamında 1'i kadın 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında öldürülen terörist sayısı 7 oldu.



Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca Karlıova ilçesi Kızılağaç Köyü Meşeli Mezrası Rem Yaylası Karacehennem Ormanı mevkiinde sürdürülen operasyona ilişkin açıklama yaptı.



Operasyon kapsamında toplamda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Karlıova Karacehenem ormanlık alanda 29 Haziran- 1 Temmuz arasında jandarma tarafından yapılan hava destekli operasyon sona ermiş olup, toplam 7 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi. - BİNGÖL