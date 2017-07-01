Karacehennem Ormanı'nda Çatışma: 7 Terörist Öldürüldü (2)

5 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ



Karlıova İlçesi yakınlarındaki Karacehennem Ormanları'nda 29 Haziran tarihinde başlatılan hava destekli operasyon kapsamında PKK'lı 5 terörist daha öldürüldü. Böylece, öldürülen terörist sayısı 7'ye çıktı.



Bingöl Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:



"Karlıova Karacehenem ormanlık alanda 29 Haziran-1 Temmuz arasında jandarma tarafından yapılan hava destekli operasyon sona ermiş olup, toplam 7 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."