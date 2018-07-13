Karaçay Mahallesi'nde Yol Çalışması

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Karaçay Mahallesi'nde sathi kaplama yol öncesi temizlik ve tesviye çalışması yapıyor.

Çalışmayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın mahallelerde gerçekleştirdikleri alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek Karaçay Mahallesi'nde yolun iş makineleriyle tesviye edilip balans malzemelerle iyileştirildiğini söyledi.

Akın açıklamasında "Mahallerimizin alt yapı ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız kapsamında ihtiyaç duyulan noktalarda yol iyileştirme çalışmaları da yapıyoruz. Bu çerçevede ekiplerimiz Karaçay Mahallesi'nde yol tesviye ve temizleme çalışmaları yapmak üzere görevlendirdik. Bu noktada yol zeminini greyder yardımıyla tesviye edip sathi malzemeler sererek daha kullanışlı hale getireceğiz. Kentte ihtiyaç duyulan her noktada çalışıp vatandaşlarımızın talep ettiği hizmetleri vererek hayatı kolaylaştırmaya devam ediyoruz" dedi. - BARTIN