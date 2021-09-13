Karaçay Deresi, Büyükşehir'le Canlanacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaçay Deresi, Büyükşehir'le Canlanacak

Habermetre - Haberler | Toplum
Karaçay Deresi, Büyükşehir'le Canlanacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde Karaçay Deresi'nin bulunduğu alanda rekreasyon uygulama projesinin yapımı için yüklenici firma yetkilileri ile yer teslimi sözleşmesi imzalandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde Karaçay Deresi'nin bulunduğu alanda rekreasyon uygulama projesinin yapımı için yüklenici firma yetkilileri ile yer teslimi sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Başkan Cengiz Ergün önderliğinde Manisa'daki yeşil alan çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek; projenin hayırlı olmasını diledi.

Manisa'daki yeşil alan miktarını arttırmak ve atıl alanları yaşanabilir noktalara dönüştürmek için çalışmalarını yoğunlaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projenin daha startını verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yüklenici firma yetkilileri arasında Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde bulunan Karaçay Deresi'nin bulunduğu alanda rekreasyon yapımı için sözleşme imzalandı. Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya'nın makamında gerçekleştirilen imza töreninde Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ve yüklenici firma yetkilileri yer aldı.

'Hayırlı Olsun'

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Daha önce yerinde projelerini incelediğimiz Güzelyurt Mahallesinde Karaçay Deresi Rekreasyon Alanının inşaatı ihalesini gerçekleştirdik. Bugün de yüklenici firma ile yapım sözleşmesini imzaladık. Yer teslimini gerçekleştiriyoruz. Güzelyurt Mahallesinde tartan pistleri ile yeşil alanı ile aydınlatmaları, içerisinde ufak bir çay bahçesi ile güzel bir alan kazandırmış olacağız. Manisalı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Beren Saat
Spor Marcao Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karaçay Deresi, Büyükşehir'le Canlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 20:25:36. #1.11#