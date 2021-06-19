Karacasulu miniklerden yılsonu şenliği
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Karacasulu miniklerden yılsonu şenliği

Karacasulu miniklerden yılsonu şenliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karacasu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi tarafından yıl sonu şenliği düzenlendi.

Karacasu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi tarafından yıl sonu şenliği düzenlendi.

Daha önce kafe olarak kullanılarak kapatılan alanın Belediye Başkanı Zeki İnal'ın talimatlarıyla çocuk oyun ve aktivite merkezi olarak düzenlenmesine karar verilmiş kısa süre içerisinde de gerekli tamir ve tadilat işlemleri tamamlanarak kullanıma açıldı. Merkeze PKK tarafından genç yaşta şehit edilen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismini verilerek ölümsüzleştirmişti. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi öğrencileri Karacasu Kültür Merkezi'nde düzenlenen yılsonu şenliğinde hünerlerini sergiledi.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "21 Eylül 2020 tarihinden itibaren Karacasu'da belediyemiz bünyesinde hizmet vermeye başlayan Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezimiz çalışan ebeveynlerimizin çocuklarını emanet edebilecekleri, çocuklarımızın eğlenirken öğrenebilecekleri yapıya sahip bir kurumdur. Kreş, okul ya da gündüz bakımevi değil çocuk oyun ve aktivite merkezidir. Merkezimize hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizin adını verdik. Bu vesileyle vatan için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Çocuklar akranları ile büyür, oynayarak öğrenir bu bağlamda çocuk oyun ve aktivite merkezimizin önemi çok büyük. Covid-19 salgını tedbirleri ve aşılama çalışmaları ile virüsün etkisi azalacak. Böylelikle aktivitelerde artış göstererek geleneksel hale gelecektir" diye konuşarak şenliğe katılanlara teşekkür etti.

Başkan İnal'ın konuşmasının ardından Karacasulu minikler müzik eşliğinde yaptıkları gösteriler ile izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Karacasu Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenliğe Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, Milliyetçi Hareket Partisi Karacasu İlçe Başkanı Murat Uysal, öğrencilerin aileleri ve protokol üyeleri katıldı. - AYDIN

Karacasulu miniklerden yılsonu şenliği
Karacasulu miniklerden yılsonu şenliği
Karacasulu miniklerden yılsonu şenliği
Karacasulu miniklerden yılsonu şenliği
Karacasulu miniklerden yılsonu şenliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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