Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç Güven Tazeledi

Karacasu Ziraat Odası olağan genel kurulunda mevcut Başkan İsa Sevinç güven tazeledi.

Karacasu Kültür Merkezi Salonun da gerçekleştirilen olağan kurulda divan başkanlığını Galip Özel yaptı. Yapılan olağan genel kurulda mevcut Başkan İsa Sevinç ile tek liste olarak seçime gidilirken, bir önceki yönetim de yer alan Mehmet Diken'in yerine Yüksel Karaağaoğlu eklendi.

Yapılan olağan kurulda 38 delege oy kullandı. Oylamanın ardın dan 27 delegenin oyunu alan İsa Sevinç yeniden göreve seçildi.

Sevinç başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Adem Kaya, Ali Sözer,Cemal Yer, Mehmet Akkın, Süleyman Özdemir, Ahmet Kaya, İbrahim İren, Mehmet Akçay, Bekir Ayyılmaz, Mehmet Sevim, Hüseyin Çeker, Muhammet Nasır, Yakup Ali Aydın, Yılmaz Donduran, Ersun Çolakkol, Metin Sarıdayı, Suat Baz ve Yüksel Kocaağaoğlu. - AYDIN

Kaynak: İHA