Karacasu'ya TOKİ müjdesi

KARACASU, AYDIN (İHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Aydın'ın Karacasu ilçesine 300 konutlu TOKİ yapılması için imar planı hazırlıkları tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından vatandaşların uygun koşullarla ev sahibi olabilmesi için yapılan çalışmalar aralıksız devam ederken, Aydın'ın Karacasu ilçesinde de TOKİ konutlarının yapılması için düğmeye basıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aydın'ın birçok ilçesinde bulunan TOKİ konutları için çalışmalarına devam ederken, Karacasu'ya yapılacak olan konutlar için de imar planı hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi. Projenin hayata geçmesi ile birlikte ilk etapta 300 konutlu TOKİ inşa edilecek. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel