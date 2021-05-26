Karacasu'ya renk katan çalışma tüm hızıyla devam ediyor
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Karacasu'ya renk katan çalışma tüm hızıyla devam ediyor

Karacasu'ya renk katan çalışma tüm hızıyla devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karacasu Belediyesi ile özel bir boya firması işbirliği ile başlatılan ve ilçe girişinden başlayıp merkeze kadar yapılacak resim ve boyama etkinliği çalışmaları Ege Sanat Birliği sanatçılarının gönüllü çalışması ile devam ediyor.

Karacasu Belediyesi ile özel bir boya firması işbirliği ile başlatılan ve ilçe girişinden başlayıp merkeze kadar yapılacak resim ve boyama etkinliği çalışmaları Ege Sanat Birliği sanatçılarının gönüllü çalışması ile devam ediyor.

Karacasu Belediyesi tarafından başlatılan ve özel bir boya firmasının sponsor olduğu etkinlikte 4'üncü gün geride kalırken çalışmaların 15 Haziran'da bitmesi planlanıyor. Sanatçıların gönüllülük esasına bağlı olarak çalıştığı etkinlikte Başkan Zeki İnal Karacasu halkının da etkinliğe katılabileceğini ifade etti. Başkan İnal "İlçemizde başlattığımız ve 24 Mayıs ile 15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde kıymetli sanatçılarımız çalışmalarını sürdürmekte. Yine boyama etkinliğine Karacasu'lu hemşerilerimizi ve çocuklarımızı da davet ediyoruz. Resimlerde şirin ilçemizin dinamiklerinin yer aldığı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Çömleklerimizden, pidemize, demirci ustalarımızın el emeklerinden, derici ustalarımızın hünerlerine, tarih kokan Afrodisias antik kentine kadar her türlü resim bu duvarlarda resmedilip boyaması yapılıyor. Amacımız ilçemize gelen misafirlerimizin burada yetişen ve üretilen ürünleri görmelerini sağlamak. Boyama etkinliği sona erdiğinde güzel bir görsel şölen olacağını düşünüyoruz. Şirin ilçemizin tanıtımı adına ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Karacasu'ya renk katan çalışma tüm hızıyla devam ediyor
Karacasu'ya renk katan çalışma tüm hızıyla devam ediyor
Karacasu'ya renk katan çalışma tüm hızıyla devam ediyor
Karacasu'ya renk katan çalışma tüm hızıyla devam ediyor
Karacasu'ya renk katan çalışma tüm hızıyla devam ediyor
Karacasu'ya renk katan çalışma tüm hızıyla devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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