Karacasu MYO Öğrencileri, Kan ve Organ Bağışı Kampanyası Düzenledi Üniversitemiz Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 3-4 Kasım 2021 tarihleri arasında kan ve organ bağışı kampanyası gerçekleştirerek bu konuda farkındalık oluşturdu.

Kızılay kan toplama aracında gerçekleşen etkinlikte, Karacasu Memnune İnci MYO öğrencileri, idari, akademik ve yardımcı personel ile birlikte yaklaşık 50 ünite kan bağışında bulundu.

Öğrenciler, düzenlenen organ bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterirken; katılımdan dolayı oldukça memnun kaldıklarını belirten yetkililer, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin tüm fertleriyle kan ve organ bağışında oldukça hassas ve bilinçli davrandığını ifade etti.

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