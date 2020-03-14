Karacasu MYO'dan vefa ziyareti
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Karacasu MYO'dan vefa ziyareti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) kuruluş aşamasında hizmet binasının yapımını üstlenen İnci Holding'e, ADÜ'yü temsilen bir heyet ziyaret gerçekleştirdi.

14.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:39
Karacasu MYO'dan vefa ziyareti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) kuruluş aşamasında hizmet binasının yapımını üstlenen İnci Holding'e, ADÜ'yü temsilen bir heyet ziyaret gerçekleştirdi.


ADÜ adına Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Karacasu MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen'den oluşan heyeti; İnci Holding AŞ ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerife İnci Eren, ailenin üçüncü kuşak bireyleri İnci Holding Yönetim Kurulu üyeleri Neşe Gök, Ece Elbirlik Ürkmez karşıladı.


Karacasu'ya kazandırılan meslek yüksekokulunun, kuruluşundan bu yana birçok gencimizi sektör için yetiştirdiğini ifade eden Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, "Türkiye'nin nitelikli iş gücüne, yetişmiş insan kaynağı kazandırma idealine, şehrin istikbaline hizmet için bir bütçe oluşturarak tasarrufta bulunmuş örnek bir sosyal sorumluluk projesine vesile olmuş siz kıymetli hayırseverlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sizlerin, Karacasu ilçemizde yaptırdığınız meslek yüksekokulunda, 2009 yılından bu yana binlerce öğrenci eğitim öğretim faaliyeti sürdürerek yetişkin rollerine hazırlandılar. Yaptığınız bu sosyal sorumluluk projesinin iş dünyasına örnek rol model oluşturması ayrıca çok kıymetli." şeklinde konuştu. Turgut sözlerine şöyle devam etti, "Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in, önümüzdeki süreçte meslek yüksekokulunun projelendireceği ve Karacasu'ya katkı vereceğini umut ettiği eko-turizm, kültürel mirasın korunması ve UNESCO'nun kültürel hazine olarak gördüğü Afrodisyas'ta konaklama imkanlarını da içine alan bir turizm cazibe merkezi oluşturma ideali var. Bu bağlamda, projelerin gerçekleştirilebilmesi için Üniversitenin yerel yönetimler, mülki idareler ve sivil toplum kuruluşlarıyla geliştirdiği iş birliği ve diyaloğa önem veriliyor. Ayrıca Rektörümüz kaliteli öğrenci sayısının ve mezun istihdamının arttırılması yönünde politikalar geliştirmeye de öncelik veriyor. Yeni bölümler açmak yerine var olan mevcut birimlerin niteliğinin arttırılması konusunda bir gayretin oluşmasını istiyor" dedi.


Ziyaretten ziyadesiyle memnun olduklarını, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in ekibini göndermiş olmasının vefa duygusunun bir göstergesi olduğunu belirten İnci Holding AŞ ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerife İnci Eren, "Bizlerin doğup büyüdüğü topraklara bir vefa borcu var. Yıllar önce üstlendiğimiz bu misyon, yeni sosyal projelere atılmamızda bize büyük bir motivasyon oluşturdu. Vakıf üzerinden her yıl istikrarlı bir şekilde annemiz rahmetli Memnune İnci adına yaptırdığımız bu okulda, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriyoruz. Ailenin 3. kuşak bireylerine de, büyüklerimizden gördüğümüz bu hassasiyeti sürdürmelerini tavsiye ediyoruz. Diyalog ve iş birliğini sürdürmek adına Rektörümüzün gösterdiği vefa, bizleri tekrar motive etti. Duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Karacasu'daki hemşehrilerimize, başta Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir olmak üzere Üniversite yönetimine ve tüm öğrencilere iyi dileklerimizi iletiyoruz" dedi.


Karacasu MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş, meslek yüksekokulunun fiziki ve sosyal durumu hakkında bilgiler verdi. Gümüş, "24 derslik, 2 tasarım atölyesi, 1 bilgisayar laboratuvarı ile 2009 yılından bu yana hizmet veren Karacasu Memnune İnci MYO, mezun ettiği yüzlerce öğrencisi ile dış ticaret, işletme yönetimi, dericilik, muhasebe ve vergi uygulamaları, turizm otel işletmeciliği, iş sağlığı güvenliği, mimari restorasyon, mimari dekoratif sanatlar, kuyumculuk, takı tasarım alanlarında iş gücüne katkı sağlıyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere burs vererek katkılarını sürdüren aileye, öğrencilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Ziyaret, Karacasu Memnune İnci MYO öğrencilerinin tasarladıkları hediyelerin, İnci Holding Yönetim Kurulu üyelerine takdim edilmesiyle son buldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Manşet

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