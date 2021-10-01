Karacasu Memnune İnci MYO Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş, Yüksekokulun misyonu, vizyonu, programları, hakkında katılımcılara bilgi verdi. 2019-2021 yılları arasında yapılan bilimsel çalışmaları aktaran Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş, Karacasu Turizm Çalıştayı ve Karacasu Kırımızı Eller Çalıştayı gibi Karacasu'nun sosyo ekonomik gelişmesine etki eden projelere kurum olarak destek verdiklerini açıkladı. Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş, toplantıya yaptığı katkılardan dolayı ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e teşekkür ederek, akademik ve idari personele başarı dileklerinde bulunarak konuşmasına son verdi.

Müdür Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Esra Aksoy konuşmasında, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi Eğitim Usul ve Esasları hakkında bilgi verdi. Aksoy, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde yüksekokulun aldığı önlemleri, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin sağlık açısından uymaları gereken kuralları aktardı.

Toplantının kapanış konuşmasını ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, pandemi döneminde eğitimin aksamaması için gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde yaptıklarını ve Üniversitemizin başarılı bir dönem geçirdiğini söyledi.

ADÜ'nün bilimsel çalışmalar ve TÜBİTAK projeleri gibi alanlarda devlet ve vakıf üniversiteleri sıralamasında iyi bir konumda olduğunu, değerli akademisyenleri sayesinde daha da yükseleceğini söyleyen Rektör Aldemir, "Huzur olan yerde bereket vardır. Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu akademisyenlerine ve çalışanlarına teşekkür ederim. Yüksekokulun bilimsel çalışmalarında destek olmaya hazırız" dedi.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona eren toplantıya; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Esra Aksoy ve Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen ile akademik personel katıldı. - AYDIN