Karacasu Memnune İnci Kırmızı Eller Paneline Ev Sahipliği Yaptı
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Karacasu Memnune İnci Kırmızı Eller Paneline Ev Sahipliği Yaptı

Karacasu Memnune İnci Kırmızı Eller Paneline Ev Sahipliği Yaptı
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Karacasu Memnune İnci Kırmızı Eller Paneline Ev Sahipliği Yaptı Üniversitemiz Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MİMYO) ve Karacasu Belediyesi iş birliği ile düzenlenen 1.

Karacasu Memnune İnci Kırmızı Eller Paneline Ev Sahipliği Yaptı Üniversitemiz Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MİMYO) ve Karacasu Belediyesi iş birliği ile düzenlenen 1. Kırmızı Eller Uluslararası Karacasu Çömlek ve Sanat Çalıştayı kapsamında 30 Haziran 2021 tarihinde Karacasu Kültür Merkezi'nde panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz Karacasu çömleği konusunda yapılan çalıştayın önemini vurgulayarak, çalıştaya katkı veren sanatçı ve yüksekokula teşekkürlerini iletti.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal konuşmasında, Karacasu çömleğini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını ve bunun için gerekli her türlü çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Moderatörlüğünü Karacasu MİMYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Umut Tolga Gümüş'ün yaptğı panelde, Araştırmacı Yazar Hüseyin Kuruüzüm "Karacasu'nun Tarihi: Tespitler ve Yorumlar", Dr. Öğretim Üyesi Sedat Akkurnaz "Eski Çağlarda Karacasu ve Çevresi", Karacasulu Seramik Sanatçısı Mine Bardak "Karacasu Çömlekçiliğinin Dünü ve Bugünü" ve Öğretim Görevlisi Mehmet Taşdelen "Coğrafi İşaret: Karacasu Çömleği" konulu sunumlar yaptı.

Etkinlik; akademisyenler, çömlek ustaları, çalıştaya katkı sunan sanatçılar ve ilçe halkı tarafından takip edildi.

Kaynak: Habermetre

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