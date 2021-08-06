Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (4)
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Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (4)

Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (4)
Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Haberler | Güncel

'SABOTAJLA İLGİLİ HER BİLGİYİ DEĞERLENDİRİYORUZ'Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Madran Dağı eteklerindeki kırsal Altıntaş Mahallesi Karagedik mevkisinde çıkan yangına 3 helikopter, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri,...

'SABOTAJLA İLGİLİ HER BİLGİYİ DEĞERLENDİRİYORUZ'

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Madran Dağı eteklerindeki kırsal Altıntaş Mahallesi Karagedik mevkisinde çıkan yangına 3 helikopter, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri, su tankerleri ile müdahale edilirken, vatandaşlar da destek verdi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangının yayılması engellenerek önü kesildi. Yangına müdahale devam ederken, bölgeye gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yetkililerden bilgi aldı. Vali Aksoy burada yaptığı açıklamada, "Bozdoğan ilçemizde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan yangına müdahaleler yapıldı. Şu an için tam olarak kontrol altına alındı diyemiyoruz ama tüm kurum ve kuruluşlarımız olaya müdahale etti. Vatandaşlarımız da onlara destek oldu. Temennimiz yangını bir an önce kontrol altına alabilmek. Sabotaj ile ilgili her bilgiyi değerlendiriyoruz. Şu an için elimizde somut bir bilgi yok. Ancak her ihbarı ciddiye alarak inceliyoruz. Somut bir bilgiye ulaştığımızda kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Murat GÜRKAN/AYDIN,


Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (4)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (4)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (4)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (4)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (4)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (4)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (4)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan

Son dakika! Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (3)
Son dakika! Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (3)
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