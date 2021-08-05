Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (2)
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Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (2)

Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (2)
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

450 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ Karacasu'daki orman yangının 3'üncü gününde söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

450 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ 

Karacasu'daki orman yangının 3'üncü gününde söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yüzde 90'ı kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 450 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Kızılay ekipleri ise yangının başladığı Alemler Mahallesi'nde çadır kurarak sahada görev yapan personelin su ve yiyecek ihtiyacını karşıladı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı alanlarda ise orman işçileri yorgun olmasına rağmen çalışmalarına devam etti. DSİ'ye ait iş makineleri ise yanan yerlerde temizleme çalışmaları sürdürürken, çevre illerden gelen vatandaşların da çalışmalara destek olmaya devam ettiği öğrenildi. Vatandaşlar, traktörlerin arkasındaki tankerlerle 15 kilometre uzaklıktaki göletten su taşıyarak çalışmalara destek verdi.

PİKAP KÜLE DÖNDÜ, ORMAN İŞÇİLERİ CANINI ZOR KURTARDI 

Karacasu'da yangına müdahale eden orman işçilerine ait pikap alevlerin arasında kaldı. Hızla büyüyen alevler nedeniyle orman işçilerinin pikabı terk ederek canlarını zor kurtardığı öğrenildi. O anlara şahit olan Ömer Faruk Sarıdayı, "Yanan pikap Karacasu Orman İşletme Müdürlüğüne ait. Biz buradayken burası yanmaya başladı ve aşağıya doğru tahliye edildik. O sırada ekipler yukarıdaki yangına müdahale ediyorlardı. Tutuşan çam ağaçlarından sıçrayan kozalakların patlamasıyla bu bölgede yangın başladı. O yangının hızlı bir şekilde yayılmasıyla Orman İşletmeye ait pikap yanmaya başladı. Yanarak bu hale geldi. İleride de hortumlar vardı onlar da yandı. Pikabın camları eridi. Burada orman işçilerinin kumanyası vardı o sırada herkes onları da bırakarak kaçmak zorunda kaldı" dedi.

Burhan CEYHAN - Murat GÜRKAN/AYDIN,

 


Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (2)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (2)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (2)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (2)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (2)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (2)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (2)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (2)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (2)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (2)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (2)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (2)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (2)
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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