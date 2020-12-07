Karacasu'daki 2 mahalleye uygulanan karantina sonlandırıldı
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Karacasu'daki 2 mahalleye uygulanan karantina sonlandırıldı

07.12.2020 21:20 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:24
Karacasu'daki 2 mahalleye uygulanan karantina sonlandırıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesi Ataköy ve Yukarı Görle Mahalleleri'nde 15 gündür uygulanmakta olan karantina sonlandırıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesi Ataköy ve Yukarı Görle Mahalleleri'nde 15 gündür uygulanmakta olan karantina sonlandırıldı.

Karacasu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve İlçe Salgın Yönetimi Kurulları Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'in çağrısı üzerine toplandı. Toplantıda alınan kararlar ile Ataköy ve Yukarı Görle Mahallelerindeki karantinanın sonlandırılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Karacasu Kayamakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Toplantıda Yukarı Görle Mahallesi'nde aktif vaka ve temaslı sayılarının büyük düşüş gösterip, bir süredir de yeni vaka ve temaslı ortaya çıkmaması nedeniyle mahalle genelinde uygulanan karantinanın 7 Aralık Pazartesi saat 17.00 itibari ile sonlandırılmasına, Ataköy Mahallesi'nde de ilçede salgının en şiddetli yaşandığı mahalle olması, her gün artan, hızla yeni vaka ve temaslıların ortaya çıkması, temaslı ve aktif temaslı sayılarının artma eğilimi gösterip iyileşmelerde aynı oranda artış olmamasına rağmen mahalle halkından gelen yoğun talep ve sızmalar ile karantinanın ilçe ekonomisine zarar verip bir bölümü de çevre mahallelerde tarım işçiliğine giderek geçimini sağlayan vatandaşların çalışamaz duruma gelip karantina nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşamasından dolayı bu mahalledeki karantina da 7 Aralık Pazartesi saat 17.00 itibari ile sonlandırıldı."

Toplantıda karantinaların kaldırılmasının yanı sıra Yukarı Görle Mahallesi'nde güvenlik güçleri, belediye ve denetim ekiplerince yürütülen denetim faaliyetlerinin arttırıılması kararı da alındı. - AYDIN

Karacasu'daki 2 mahalleye uygulanan karantina sonlandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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