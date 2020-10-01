Karacasu'da ünlü ressamdan ücretsiz kurs

Dünyaca ünlü Ressam ve Mimar Prof. Dr. Eldar Zeinalov resim tekniğini geliştirmek isteyenlere ders verecek.

Dünyaca ünlü Ressam ve Mimar Prof. Dr. Eldar Zeinalov resim tekniğini geliştirmek isteyenlere ders verecek.

Karacasu Belediyesi'nin düzenlediği kursta Prof. Dr. Zeinalov tarafından haftanın iki günü verilecek derslerde Resim Çizme Teknikleri öğretilecek. 5-6 Ekim tarihlerinde akşam saat 20.00-22.00 arasında verilecek olan kurs, Karacasu Kültür Merkezi'nde ücretsiz olacak. Belediye Başkanı Zeki İnal, derslere katılmak isteyenlerin kurs saatinde kültür merkezinde olmalarını istedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı