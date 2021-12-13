Karacasu'da tamir etmek istediği tır ile duvar arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karacasu'da tamir etmek istediği tır ile duvar arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi

Karacasu'da tamir etmek istediği tır ile duvar arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, tamir etmek istediği tırın kendiliğinden hareket etmesi üzerine duvar ile tır arasında sıkışan sürücü, hayatını kaybetti.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde, tamir etmek istediği tırın kendiliğinden hareket etmesi üzerine duvar ile tır arasında sıkışan sürücü, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Esençay Mahallesinde arızalanan 42 P 6966 plakalı tırı tamir etmek için aracın altına giren sürücü Ali Kağnıcı (35) aracın kendiliğinden hareket etmesi üzerine duvar ile araç arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkartılan Kağnıcı, hastaneye götürülürken ambulansta yaşamını yitirdi.

Son dakika haber! ÖNCE LÜKS ARAÇLAR VE PARALAR KAZANDIRDILAR SONRA DOLANDIRDILAR

Son dakika haber! ÖNCE LÜKS ARAÇLAR VE PARALAR KAZANDIRDILAR SONRA DOLANDIRDILAR

 Kadın ekspertiz işinin hem ustası hem de patronu

Kadın ekspertiz işinin hem ustası hem de patronu

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title