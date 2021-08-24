Karacasu'da 'İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karacasu'da 'İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulacak

Karacasu'da 'İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakamlık tarafından acil olaylara müdahale etmek için gönüllülerden oluşan 'Karacasu İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulmasına karar verildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakamlık tarafından acil olaylara müdahale etmek için gönüllülerden oluşan 'Karacasu İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulmasına karar verildi.

Muğla ve Antalya başta olmak üzere Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda başlayan, havadan ve karadan müdahaleler ile güçlükle kontrol altına alınan orman yangınları ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel, afet eğitiminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışından gelen gönüllü yüzlerce kişi orman yangınlarına müdahale eden ekiplere ve selde mahsur kalan insanlara yardımcı olarak canla başla çalıştı. Can kayıplarının da yaşandığı afetlerin ardından Karacasu Kaymakamlığı tarafından ilçede gönüllülerden oluşan özel bir tim kurulmasına karar verildi. İlçedeki olaylara hızlı ve etkin olarak müdahale edebilmek için kurulacak 'Karacasu İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' için gönüllü vatandaşlar aranıyor.

"Zorunlu ihtiyaç haline geldi"

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley yaşananların ardından ilçede özel bir tim kurulmasının zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini ifade ederek, "Alemler Mahallemizde yaşadığımız orman yangını ve ülke genelinde birbiri ardına sıra gelen yangın ve sel gibi doğal felaketler ilçemizde olaylara anında müdahale yapabilecek gönüllülerden oluşan 50 kişilik eğitilmiş bir ilk müdahale, arama ve kurtarma timinin bir an önce oluşturulmasını zorunlu kıldı. Kaymakamlık ve Karacasu Belediyesi işbirliği ile bu amaçla yola çıkılıp ilçemizde de AKUT benzeri 'Karacasu İlk Müdahale Arama ve Kurtarma Derneği' adıyla bir dernek kurularak ilk adım atıldı" dedi.

Timin ihtiyaçlarını kaymakamlık karşılayacak

Kurulacak olan timin tüm ihtiyaçlarının Karacasu Kaymakamlığı tarafından karşılanacağını ve teorik ve pratik eğitimler verileceğini kaydeden Kaymakam Soley, "Kurulacak tim için gerekli olan tüm araç ve afet müdahale ekipmanları kaymakamlıkça sağlanacak olup, ilk müdahale arama kurtarma çalışmalarında görev almak isteyen görevlilere ihtiyaç duyulmaktadır. Timde görev alacaklara ilgili konular uzmanlarca mahallinde uygulamalı olarak verilecektir. Timde görev almak isteyen 18-35 yaş arası vatandaşlarımızı 1 dilekçeyle kaymakamlığımıza başvurmaları gerekmektedir" diye konuştu. - AYDIN

Karacasu'da 'İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulacak
Karacasu'da 'İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Buğra Kavuncu Ali Mahir Başarır Zeynep Gül Yılmaz Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Sibel Can Deniz Akkaya Fahriye Evcen Kaan Yıldırım
Spor Marcao Ali Koç Burak Elmas Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Karacasu'da 'İlk Müdahale, Arama ve Kurtarma Timi' kurulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 12:05:36. #1.16#

title