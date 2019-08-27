Karacasu'da girişimcilik kursu başladı

27.08.2019 11:37

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 25 vatandaşın katıldığı ve 4 gün sürecek 2'inci girişimcilik kursu başladı.



Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İŞKUR işbirliği ile yürütülen "Engelliler ve Eski Hükümlüleri Topluma Kazandırma, Kadınım Güçlüyüm Yarınlara Umutla Bakıyorum ve İş Kurma" projelerinden yararlanacak vatandaşların gerekli olan KOSGEB onaylı girişimcilik belgelerini alabilmeleri için kurs düzenlendi. Karacasu SYD Vakfı, Nazilli İŞKUR Şubesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan 25 vatandaşın katılım sağlandığı 32 saat 4 gün sürecek bilgilendirme kursu başladı.



Kurs açılışına katılan Kaymakam Ahmet Soley, kadınlara ve dezavantajlı gruplara bilgi ve beceri kazandıracak proje ve çalışmaların süreceğini belirterek, kursa katılanlara başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA