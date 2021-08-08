Karacasu'da evleri tehdit eden yangını Büyükşehir itfaiyesi söndürdü
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Karacasu'da evleri tehdit eden yangını Büyükşehir itfaiyesi söndürdü

Karacasu'da evleri tehdit eden yangını Büyükşehir itfaiyesi söndürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan yangın Aydın Büyükşehir belediyesi tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilerek söndürüldü.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan yangın Aydın Büyükşehir belediyesi tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilerek söndürüldü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, gelen yangın ihbarlarına teyakkuzda olan ekipleriyle hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

Kent genelinde devam etmekte olan orman yangınları ile birlikte birçok farklı vakaya müdahale eden Aydın İtfaiyesi, Karacasu'da evlere ulaşmak üzere olan bir yangına anında müdahale etti.

Karacasu'nun Esençay ve Dereköy mahalleleri arasındaki çeteler mevkisinde, yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangınına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, bölgenin güvenliğini alarak müdahale etti ve yangının daha fazla büyümesine engel oldu.

Yoğun bir çalışmayla yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, alanın soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN

Karacasu'da evleri tehdit eden yangını Büyükşehir itfaiyesi söndürdü
Karacasu'da evleri tehdit eden yangını Büyükşehir itfaiyesi söndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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