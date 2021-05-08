Karacasu'da deniz kaplumbağaları anlatıldı
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Karacasu'da deniz kaplumbağaları anlatıldı

Karacasu'da deniz kaplumbağaları anlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen 'Deniz Kaplumbağaları ve Medeniyetimiz' adlı seminer çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen 'Deniz Kaplumbağaları ve Medeniyetimiz' adlı seminer çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Dr. Öğr. Üyesi H. Önlem Ersöz'ün moderatörlüğünü gerçekleştirdiği, Yüksekokul'un çeşitli programlarında okuyan öğrenciler katıldığı seminerde, Muğla Dalyan'da 2008 yılında kurulan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) gönüllü deniz biyoloğu olarak çalışan Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doğan Sözbilen konuşmacı olarak yer aldı.

DEKAMER'in tarihi ve kuruluşu hakkında bilgi vererek sunumuna başlayan Öğr. Gör. Doğan Sözbilen, merkezin amacının yaralı deniz kaplumbağalarının kurtarılması, tedavi, beslenme ve bakımlarının sağlanması olduğunu belirterek projelerini anlattı. Deniz kaplumbağalarının dünya medeniyetlerine yansımalarını farklı kültürlerden verdiği örneklerle açıklayan Sözbilen, Türk kültüründe özellikle Orhun Anıtları'nda kaplumbağa tasvirlerine yer verildiğini ve bu anıtların 'bengütaş' olarak 'evren ve sonsuzluk' anlamında antik kültürümüze yer ettiğini söyledi.

Deniz kaplumbağalarının ekosisteme ve turizme katkılarını öğrencilere aktaran Öğr. Gör. Sözbilen, doğaya saygının kaybolmasının dinozorlar çağından önce de var olan deniz kaplumbağalarının yaşamasını zorlaştırdığı vurgulayarak Türkiye'de deniz kaplumbağaları ile yaşam alanlarının korunmasının doğal ekosisteme ve turizme büyük katkı sağladığını ifade etti.

Seminer, Öğr. Gör. Doğan Sözbilen, Öğr. Gör. İsmail Mert Özdemir ve Dr. Öğr. Üyesi H. Önlem Ersöz'ün konuya ilişkin değerlendirmeleri ve öğrencilerle karşılıklı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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