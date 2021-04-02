Karacasu'da 12 bin ahlat ağacı aşılanıyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ahlat ağaçları ve delicelere aşılama çalışması başlatıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ahlat ağaçları ve delicelere aşılama çalışması başlatıldı.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında yürütülmekte olan proje kapsamında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem başkanlığında aşılama çalışması başladı. Çalışma kapsamında 12 bin ağaçta aşılama çalışması yapılacağını ifade eden İl Müdürü Ökdem, "İlimizde geçmiş yıllardan beri devam eden aşılama çalışması Karacasu ilçemizde de 2021 yılı itibari ile devam etmektedir. Bugün Karacasu ilçesinin Çamköy mahallesindeyiz. Bu mahallede bin adetin üzerinde bir aşılama programımız var. Toplamda 12 mahallemizde bu yıl itibari ile 12 bin ağacı aşılamış olacağız. Aşılama işlemi bu yöreye adepte olmuş çeşitlerle gerçekleştiriliyor. Aşılamayı Karacasu Kooperatifi ile gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yapılan aşılama çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan İl Müdürü Ökdem, "Amacımız atıl durumda olan ahlat ve deliceleri aşılama programları ile halkın faydasına ve ekonomiye kazandırmak. Karacasu ilçemize hayırlı uğurlu olsun, bu tür çalışmaların devamını getirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı. Aşılamanın seyri hakkında çalışanlar ile sohbet eden İl Müdürü Ökdem, bir ağacın aşılamasını da kendi yaptı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı