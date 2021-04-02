Karacasu'da 12 bin ahlat ağacı aşılanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karacasu'da 12 bin ahlat ağacı aşılanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karacasu'da 12 bin ahlat ağacı aşılanıyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ahlat ağaçları ve delicelere aşılama çalışması başlatıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ahlat ağaçları ve delicelere aşılama çalışması başlatıldı.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında yürütülmekte olan proje kapsamında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem başkanlığında aşılama çalışması başladı. Çalışma kapsamında 12 bin ağaçta aşılama çalışması yapılacağını ifade eden İl Müdürü Ökdem, "İlimizde geçmiş yıllardan beri devam eden aşılama çalışması Karacasu ilçemizde de 2021 yılı itibari ile devam etmektedir. Bugün Karacasu ilçesinin Çamköy mahallesindeyiz. Bu mahallede bin adetin üzerinde bir aşılama programımız var. Toplamda 12 mahallemizde bu yıl itibari ile 12 bin ağacı aşılamış olacağız. Aşılama işlemi bu yöreye adepte olmuş çeşitlerle gerçekleştiriliyor. Aşılamayı Karacasu Kooperatifi ile gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yapılan aşılama çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan İl Müdürü Ökdem, "Amacımız atıl durumda olan ahlat ve deliceleri aşılama programları ile halkın faydasına ve ekonomiye kazandırmak. Karacasu ilçemize hayırlı uğurlu olsun, bu tür çalışmaların devamını getirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı. Aşılamanın seyri hakkında çalışanlar ile sohbet eden İl Müdürü Ökdem, bir ağacın aşılamasını da kendi yaptı. - AYDIN

Karacasu'da 12 bin ahlat ağacı aşılanıyor
Karacasu'da 12 bin ahlat ağacı aşılanıyor
Karacasu'da 12 bin ahlat ağacı aşılanıyor
Karacasu'da 12 bin ahlat ağacı aşılanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cansu Dere Özge Özder Sezen Aksu
Spor Ali Koç Caner Erkin Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karacasu'da 12 bin ahlat ağacı aşılanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 10:25:07. #1.14#
title