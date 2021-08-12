Karacasu biberi de tercih edilen ürün listesinde yerini aldı
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Karacasu biberi de tercih edilen ürün listesinde yerini aldı

Karacasu biberi de tercih edilen ürün listesinde yerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çeyrek asır öncesine sadece tütün üretimi ile bilinen Aydın'ın Karacasu ilçesi Ziraat Odası'nın başarılı Başkanı İsa Sevinç'in girişimleri ile ürün çeşitliliğini arttırdı.

Çeyrek asır öncesine sadece tütün üretimi ile bilinen Aydın'ın Karacasu ilçesi Ziraat Odası'nın başarılı Başkanı İsa Sevinç'in girişimleri ile ürün çeşitliliğini arttırdı. İlçede 6 yıl önce deneme üretimi olarak başlayan biber üretimi bugün tercih edilen ürünler listesinde yerini alarak üreticinin yüzünü güldürüyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sofralık, toz, salçalık ve kurutmalık olarak kullanılan kırmızıbiberin hasadına başlandı. Kilosu 2.5 TL ile 5 TL arasında satılan biber çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Karacasu Ziraat Odası olarak ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla çalıştıklarını ve oldukça başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, "Nisan 15 ile Mayıs 15 tarihleri arasında dikimini yaptığımız biberler hasat edilmeye başlandı. Allah'a şükür odlukça kaliteli ürünümüz var. Yaklaşık 6 yıl önce ürün çeşitliliğimiz arttırmak için kırmızıbiber üretimine başlamıştık. Oldukça kaliteli ürünlerimiz. Fabrikaların yaptığı analiz raporlarında ürünümüz tercih edilen ürün listesine girdi. Ürün çeşitliliğini çoğaltmak için mümkün olduğunca elimizden geleni gösteriyoruz. Karacasu; zeytin, incir, biber, patlıcan, domates, nar, tütün, elma, ceviz, badem kestaneden sonra bu yıl ürün listemize çerezlik ay çiçeğini de ekledik. Üreticilerimize bereketli bol kazançlar diliyoruz. Devletimiz ve milletimizle beraber daha çok üretmeye talibiz. 'Üretin dağlar kadar arkanızda ben varım' diyen Cumhurbaşkanımızın biz de daha çok üreterek arkasındayız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Karacasu biberi de tercih edilen ürün listesinde yerini aldı
Karacasu biberi de tercih edilen ürün listesinde yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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