Karacasu Belediyesi'nden şüpheli vakalar için servis hizmeti

Karacasu Belediyesi Kovid-19 şüphesiyle test yaptırmak amacıyla Nazilli Devlet Hastanesi'ne gidip gelen vatandaşları için Vefa Destek Grubu'na servis tahsis edip şoför görevlendirdi.

Karacasu Belediyesi Korona virüs şüphesi ile test yaptırmak için Nazilli Devlet Hastanesi'ne kendi imkanları ile giderek virüsün yanılmasına neden olunmaması adına Vefa Destek Grubu'na servis tahsis etti. Servisi kullanacak şoför de görevlendiren Belediye Başkanı Zeki İnal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şoförün sağlığının korunması ve teması önlemek amacıyla sürücü kısmı ile yolcu kısmı arasına naylon paravan yerleştirildiğini söyledi.

Bu uygulama ile birlikte Karacasu- Nazilli arasında çalışan ticari minibüslerin şoför ve yolcuları vasıtasıyla virüsün yayılmasının önleneceğini dile getiren Başkan Zeki İnal sosyal medya paylaşımında, "İlçemizde Korona virüs şüphesi ile test yaptırmak için Nazilli Devlet Hastanesi'ne gidip gelme konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız, ticari minibüslerle gidip gelen hastalardan dolayı mağdur olan minibüsçü esnafı ve müşterilerinin mağduriyetini gidermek üzere belediye bünyemizde bulunan bir araç Vefa Destek Grubuna bir adet şoför ile birlikte tahsis edilmiştir. Şoförümüzün sağlığını korumak için ise şoför kısmı ile yolcu kısmı birbirinden naylon paravan ile ayrılmıştır' ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı