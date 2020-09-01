Karacaörenli yaşlı çift, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti
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Karacaörenli yaşlı çift, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Karacaören Mahallesi'nde yaşayan Hasan-Hatice Yağcıoğlu çifti Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Karacaörenli yaşlı çift, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti
01.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:37

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Karacaören Mahallesi'nde yaşayan Hasan-Hatice Yağcıoğlu çifti Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Aydın'ın dört bir tarafında mahallelere su sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Yenipazar'ın Karacaören Mahallesi'nden Hasan-Hatice Yağcıoğlu çifti de Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan mutlu olduklarını ifade etti. Gününün büyük kısmını eşeğinin sırtında geçiren Hasan Yağcıoğlu, Yenipazar'ın en yüksek mahallerinden olan Karacaören'de çeşmesinden akan su için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"İşini doğru yapanları severiz, Özlem Başkan'ı da seviyoruz"

Şimdiye kadar eşeğinin sırtında taşıdığı odun ve incirlerle 9 düğün yaptığının altını çizen Hasan Yağcıoğlu, "Evimizde su akıyor, suyumuz var. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi'nin işçileri her zaman suyumuzla ilgileniyor ve suyun akmasını sağlıyor, yani sıkıntımız yok. Özlem Başkan'dan da başka hiçbir şey istemiyorum. Neden istemiyorum? Eşeğim, tarlam var; eşeğimle odunumu çekiyorum. İneklerimi otlatıyorum. Yağım, zeytinim var. Allah olmayanlara, fakirlere versin" ifadelerini kullandı.

İşini hakkıyla yapan herkese değer verdiğinin altını çizen Yağcıoğlu "İşini iyi yapan herkesten memnun olurum. Özlem Başkan çok güzel iş yapıyor, işleri çok güzel yürütüyor, çalışıyor. İşte yollarımızı yaptı, sularımız akıyor. Hayatımızdan memnunuz" şeklinde konuştu.

"Başkan Çerçioğlu'nu mahalleye davet etti"

Hatice Yağcıoğlu ise Başkan Çerçioğlu'nu mahallelerine davet ederken, kendisini ağırlamak istediğini söyledi. Yağcıoğlu, "İçme suyumuz da var, kullanma suyumuz da. Ondan çok memnunuz. Sağ olsun, mahallemizde ihtiyacı olan herkese yardım ediyor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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