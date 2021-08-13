KARACAÖREN MUHTARINDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR
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KARACAÖREN MUHTARINDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR

KARACAÖREN MUHTARINDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR
Habermetre - Haberler | Toplum

Aydin Büyüksehir Belediyesi, ASKI araciligiyla kentin altyapisina yaptigi hizmetleri tüm kente yayarak vatandaslara esit hizmet götürmeye devam ediyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi, ASKI araciligiyla kentin altyapisina yaptigi hizmetleri tüm kente yayarak vatandaslara esit hizmet götürmeye devam ediyor.

Koçarli'nin Karacaören Mahallesi'nde vatandaslarin özellikle yaz aylarinda artan kullanim suyu ihtiyaçlarini karsilamak için mevcut içme suyu kaynaklarina ilave kaynaklar eklenerek içme suyu aritma tesisinden sonra içme suyu deposuna aktarildi. Böylelikle gelen sularin miktari ve kullanim kalitesi arttirilarak mahallenin su ihtiyaci karsilandi.

Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlügü'ne (ASKI) bagli Aritma Tesisleri Daire Baskanligi da içme suyu numunelerini de düzenli olarak alarak kontrol ediyor.

"Özlem Baskan basta olmak üzere ASKI ve emegi geçen herkese tesekkür ederim. "

Bu artima sistemi ve mahallenin içme suyu altyapisi ile bilgi veren Karacaören Mahalle Muhtari Muhittin Can, "Kaynak suyumuz yetersiz oldugu için yaz döneminde sikinti çekiyorduk. ASKI tarafindan sulama suyuna aritma sistemi koyuldu. Artik depomuzda 24 saat kullanma suyumuz var. ASKI yetkililerine kolaylikla ulasiyoruz ve hemen geliyorlar, sorun olursa aninda çözülüyor. Özlem Baskan basta olmak üzere ASKI ve emegi geçen herkese tesekkür ederim. " dedi.

"Bizim herhangi bir sikayetimiz yok. "

Mahalle sakinlerinden Muhammer Simsek, "Bu sistem yapildiktan sonra evlerde 24 saat su akmaya basladi. ASKI'ye alo dedigimizde aninda gelip müdahalede bulunuyorlar. Bizim herhangi bir sikayetimiz yok. Özlem Baskana tesekkür ediyorum ve basarilar diliyorum. Her zaman arkasindayiz. " derken, mahallenin bir baska sakini olan Erol Yigen ise "Aritma sistemi var, suyumuz 24 saat aksaklik olmadan akiyor. Gelen sudan sikayetim yok. Ariza olursa da ASKI gelip aninda tamiratini yapiyor. Aydin Büyüksehir Belediye Baskanimiz Özlem Çerçioglu'na tesekkür ediyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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KARACAÖREN MUHTARINDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR - Haberler
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