Karacaören Göleti'nin yapımına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karacaören Göleti'nin yapımına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karacaören Göleti'nin yapımına başlandı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından Karacaören Göleti'nin yapımına başladı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından Karacaören Göleti'nin yapımına başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Aydın'a yapılan yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Aydın ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Bu kapsamda değişen iklim koşulları nedeniyle suyun önemi daha çok önem arz etmeye başlamıştır. DSİ olarak 81 ilimizde başlattığımız sulama seferberliği ile her geçen yıl baraj gölet ve sulama yatırımlarımız katlayarak devam ediyor. Aydın ilimizin Yenipazar ilçesinde inşaatına başladığımız Karacaören Gölet'inin temelden yüksekliği 17,5 metredir. 104 Bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak olan Karacaören Gölet'i ile 210 dekar tarım arazisi daha sulamaya açılmış olacaktır. Gölet'in sulamaya açılmasıyla birlikte Milli Ekonomiye yıllık 378 bin lira katkı ve ek istihdam olanağı sağlayacaktır" dedi - AYDIN

Karacaören Göleti'nin yapımına başlandı
Karacaören Göleti'nin yapımına başlandı
Karacaören Göleti'nin yapımına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Deniz Bülent Ersoy Demet Özdemir Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karacaören Göleti'nin yapımına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 10:12:48. #1.15#
title