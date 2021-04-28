Karacaören Göleti'nde çalışmalar devam ediyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına başlanan Karacaören Göleti'nde çalışmalar devam ediyor.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına başlanan Karacaören Göleti'nde çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Aydın'a yapılan yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter, Müdür Yardımcısı İnan Gündüz ve ilgili şube müdürleri Karacaören Göleti yağım çalışmalarını yerinde inceledi. Bölge Müdürü İlter, gölette yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Temelden yüksekliği 17,5 metre olan Karacaören Göleti, 104 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak. Gölet ile 210 dekar tarım arazisi daha sulamaya açılacak. Gölet'in sulamaya açılmasıyla birlikte Milli Ekonomiye yıllık 378 bin lira katkı ve ek istihdam olanağı sağlayacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı