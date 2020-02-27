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Karacaoğlan Ortaokulu Judo İl Birincisi

Osmaniye'de düzenlenen şampiyonada, Karacaoğlan Ortaokulu judo takımı, il birincisi oldu.

27.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:53
Karacaoğlan Ortaokulu Judo İl Birincisi

'de düzenlenen şampiyonada, Karacaoğlan Ortaokulu judo takımı, il birincisi oldu.


Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Okul Sporları faaliyet programında yer alan okullar arası küçükler Judo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.


Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara katılan 22 sporcu, judo il birinciliği için kıyasıya mücadele etti.


Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını, Judo İl Temsilcisi Mustafa Zıpır ve Okul sporları tertip komitesi tarafından verildi.


Birinci olan Karacaoğlan Ortaokulu judo takımı 1-2 Nisan tarihleri arasında Osmaniye'de gerçekleşecek olan judo grup müsabakalarında Osmaniye'yi temsil edecek. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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