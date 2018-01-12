Karacan, MHP ve AK Parti İl Başkanlıklarını Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Türkiye'nin bundan sonraki gelişiminde milli mutabakat çerçevesinde yol alacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Karacan, bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği Zonguldak'ta ilk olarak Vali Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret etti, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MHP Zonguldak İl Başkanı Hamdi Ayan'ı da ziyaret eden Karacan, daha sonra kentteki esnafla bir araya geldi.

Karacan, burada yaptığı konuşmada, çalışmalarının sivil toplum örgütleriyle ilgili olarak gerçekleştiğini belirten Karacan, Hamdi Ayan'a kendilerini ağırladıkları için teşekkür etti.

Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Karacan, şunları kaydetti:

"Türkiye çok farklı noktalara gidiyor. Türkiye bu dönemde özellikle 15 Temmuz'dan sonraki süreçte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve partisinin mensuplarının yapmış olduğu milli mutabakat çerçevesinde bundan sonraki süreçte de hep birlikte, ülkemiz için birbirlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ifade etti. Mühim olan Türkiye'nin geleceği, birliği, bölünmemesi ve parçalanmaması. İnşallah yolumuz ve bahtımız açık olur. Türkiye'nin inşallah bundan sonraki gelişiminde milli mutabakat çerçevesinde yol alacağına yürekten inanıyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Başkanı Harun Karacan daha sonra partisinin Zonguldak İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Karacan, burada partililere hitaben yaptığı konuşmada Türkiye'nin bekası için herkesin yan yana durması gerektiğini söyledi.

Ziyaret sonra Karacan, Zonguldak AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun'a TBMM kabartması bulunan tablo hediye etti. Tosun da Harun Karacan'a madenci heykeli armağan etti.