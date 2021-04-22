Karaçamaları kurutan zararlı böcekler sahadan temizlendi
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Karaçamaları kurutan zararlı böcekler sahadan temizlendi

Karaçamaları kurutan zararlı böcekler sahadan temizlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce, Tekke mahallesi ağaçlandırma sahasındaki karaçamların kurumasına sebep olan çam kültür hortumlu böcekleri sahadan temizlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce, Tekke mahallesi ağaçlandırma sahasındaki karaçamların kurumasına sebep olan çam kültür hortumlu böcekleri sahadan temizlendi.

Bozüyük Tekke mahallesinde, 2008 yılında erozyonla mücadele amacıyla fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışmaları yapılan ormanlık alanda bulunan karaçam ağaçlarında mart ayında baş gösteren kurumalar üzerine inceleme başlatıldı. Bölgede yapılan incelemelerde karaçamların kurumasına sebep olan çam kültür hortumlu böceği (pissodes notatus) larvaları tespit edildi. Erken dönemde tespit edilen zararlının yayılmasını önlemek amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince böcekli tüm ağaçlar sökülerek sahadan uzaklaştırıldı. Ekolojik dengenin yeniden tesisi için doğal yaşama zarar vermeden doğal yollarla zararlı ile mücadelenin devam edileceği ve sökülen ağaçların yerine sonbahar ayında yeni fidanların dikileceği kaydedildi. - BİLECİK

Karaçamaları kurutan zararlı böcekler sahadan temizlendi
Karaçamaları kurutan zararlı böcekler sahadan temizlendi
Karaçamaları kurutan zararlı böcekler sahadan temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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