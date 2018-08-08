Karacaların Oyunu Kamerada

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde av turizmi rehberliği yapan Osman Terzi, iki karacayı oynarken görüntüledi.

İlçede Orman ve Su İşleri Bakanlığının onayıyla düzenlenen av turizmi kapsamında avcılara rehberlik yapan Terzi, yaban hayatındaki hareketliliği gözlemlemek için ormanlık alana gitti.

Ormanlık alanda keşif yaparken erkek ve dişi karacaların peş peşe koştuğunu gören Terzi, kamerasıyla o anları kaydetti.

Küre Dağları Milli Parkı yetkilileri ile beraber kotalı avlanma için ilçeye gelen avcılara devlet avlıklarında keşif hizmeti sunduğunu söyleyen Terzi, "Bir anda erkek ve dişi karacanın peş peşe koştuklarını gördüm. Zaman zaman ağaçların arasında kayboluyorlar sonra tekrar açık alana geliyorlardı. Bu olaya şahit olduğum için çok heyecanlandım ve mutlu oldum." dedi.

Terzi, Temmuz-Ağustos aylarının karacaların çiftleşme zamanı olduğunu belirterek erkek ve dişi karacanın bu nedenle oynadıklarını düşündüğünü kaydetti.