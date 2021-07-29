Karacalar köyündeki yangın kısmen kontrol altına alındı
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Karacalar köyündeki yangın kısmen kontrol altına alındı

Karacalar köyündeki yangın kısmen kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Karacalar köyünde çıkan orman yangını gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Karacalar köyünde çıkan orman yangını gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Karacalar köyü ile Dereobası Mahallesi civarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Havanın kararmasıyla birlikte sadece karadan çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

Ayrıca bölgede çalışma başlatan güvenlik güçleri tarafından ormanı yaktıkları şüphesiyle 3 kişinin Seyir Tepe mevkiinde 3 kişinin de Fakıuşağı Mahallesi'nde gözaltına alındığı öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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