Karaçal Barajı, bölgede üretimi artırdı
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Karaçal Barajı, bölgede üretimi artırdı

BURDUR'un merkeze bağlı Yassıgüme köyünde 5 yıl önce faaliyete geçen Karaçal Barajı sayesinde pancar üretimi 100- 150 dönümden 1700 dönüme çıktı.

Karaçal Barajı, bölgede üretimi artırdı
20.06.2020 08:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 08:17

BURDUR'un merkeze bağlı Yassıgüme köyünde 5 yıl önce faaliyete geçen Karaçal Barajı sayesinde pancar üretimi 100- 150 dönümden 1700 dönüme çıktı.

Burdur'da 5 yıl önce 100- 150 dönüm arazide pancar üretimine başlanan Yassıgüme köyünde bu yıl 1700 dönüm alanda pancar ekimi gerçekleştirildi. 76 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Karaçal Barajı'nın 2015 yılında faaliyete geçmesi sonrası pancar üreticisi sayısı da 7'den 58'e yükseldi.

'ARTAN ORANDA ÜRETİM DEVAM EDİYOR'Bölgede üreticilere yaklaşık 30 yıldır teknik danışmanlık yapan ziraat mühendisi İbrahim Demir, "Karaçal Barajı havzasında 7 köy var. Bu barajın hizmete girmesiyle sulu tarıma geçildi ve bu bölgede pancar ekimi başladı. Artarak devam ediyor. Yassıgüme köyünde şu anda 1700 dönüm alanda pancar ekimi yapıldı. Pancar bitkisi emek, yoğun çalışma gerektiren endüstriyel bir bitki. Ne kadar makine kullanılsa da illa bir insan eli değmeli. Çapa yapmak için yakın köylerden kadın işçiler gelmekte ve aile bütçelerine katkı sağlamaktalar. Bölgemizdeki ürün yelpazesinin fazla olması çok önemli. Ekonomiye çok büyük bir katma değer sağlanıyor. Pancar ekimi 10 yıl öncesi bir sekteye uğramıştı ve düşüş göstermişti. Şu anda artan oranda üretim devam ediyor. Çiftçimiz pancar ekiminden memnun. Pancar üretimi zor ama kilo fiyatının yüksek olması çiftçiyi memnun ediyor" dedi.'PANCAR FİYATLARINDAN MEMNUNUZ'Çiftçi Ahmet Tezcan (37) ise, "Karaçal Barajı'nın faaliyete geçmesiyle 5 yıldır pancar üretimi yapıyoruz. Pancar fiyatlarından memnunuz. 20- 30 dekar alanda pancar üretimi yapıyorum. Bu yıl yağışların iyi olmasıyla yüzümüz güldü ama koronavirüs sebebiyle bu defa da işçi sıkıntısı çıktı. İşçiler çevre köylerden taşımalı sistemle geliyor. Bundan dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Servis araçlarına fazla işçi binemedi. Bu yıl şeker fabrikası ile pancarın yanı sıra hububat, mısır gibi ürünleri de sözleşmeli olarak ekeceğiz. Sulama sistemi olarak damlama sistemi yapmaya çalışıyoruz. Hem su tasarrufu, hem verimlilik, hem kaliteli ürün bakımından çok iyi bir sistem. Vahşi sulama zaten yasak. Damlama sulama ile yağmurlama sistemine göre yüzde 50'ye yakın su tasarrufu sağlıyoruz. Köyümüzde üreticilerin yarısından fazlası damlama sulama sistemiyle üretim yapıyor" diye konuştu.'MALİYETİMİZ BİRAZ DAHA YÜKSELDİ'Çiftçi Remzi Macit (38) de şöyle konuştu:

"Köyümüzde 5 yıl öncesine kadar pancar üretimi yoktu su olmadığı için. Karaçal Barajı'nın faaliyete geçmesiyle pancar üretimine başladık. O yıllarda 100- 150 dönüm olan pancar üretimi şu anda 1700 dönüme kadar çıktı. Köyümüzde 58 aile pancar üreticiliğinden geçimini sağlıyor. Bu yıl koronavirüs çıktı. İnşallah en kısa sürede bu virüs belasından kurtuluruz. Bu virüs dolayısıyla çapaya gelen işçiler eksik geldiği için, maliyetimiz biraz daha yükseldi. Bu hastalık var ama biz çiftçi olarak çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Bu virüs döneminde halkımız araba almaya, beyaz eşyaya, mobilya almaya gitmedi. Gıdaya gitti. Çiftçi üretmek zorunda, çiftçi üretmezse milletimiz aç kalacak."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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