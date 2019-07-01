Karacakurtlar, 15. Kuruluş Yılını Kutluyor

Kırşehir'de Karacakurtlar, 15. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Vali İbrahim Akın, Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği'nin 15. Yıl Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları programına katıldı.

Mucur İlçesi Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda Karacakurt Derneği Başkanı Serdar Güneş, Karacakurtların tarihsel süreçlerini ve örgütlenmelerini anlattı.

Programların Kırşehir bölümünde ise Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi, Muharrem Ertaş Salonunda program düzenlendi. Programda bir konuşan Vali İbrahim Akın, "Türk kültürünün, geleneğinin yaşatılması ve bu kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir görev üstlenen Karacakurt Türkmenleri Derneği'nin 15. Kuruluş yıldönümünü kutluyorum." dedi.

Program, türkü ve şiir dinletileri, köy odası seyirlik oyunları, halk ozanları atışmaları ve ödül töreni ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA