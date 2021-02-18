Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı yapıldı

Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yapıldı.

Vali Yardımcıları, Büyükşehir Belediyesinden daire başkanları, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Ticaret Borsası ve ilgili kurum yetkililerinin katıldığı toplantıda, Karacadağ OSB'de devam eden çalışmalar, gelinen nokta ve ileriye dönük yapılacaklar masaya yatırıldı.

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda 295 hektarlık alan üzerine kurulacak Karacadağ Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili olarak 179'u işletmelere dönük sanayi, 43'ü donatı alanı olmak üzere 222 parsel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Diyarbakır sanayisinde girişimcilere önemli yatırım alanları sunacak olan Karacadağ OSB içerisinde işletmelere ayrılan alanlar dışında, mesleki ve teknik öğretim alanı, atık su arıtma tesisi, otopark, sağlık tesisi, idari ve sosyal alanlar ile gölet de yer alacak.

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda en küçüğü 6, en büyüğü 28 dönümlük parsellerde 295 hektarlık bir alan üzerine kurulacak olan ve Karacadağ OSB'yle ilgili Vali Karaloğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

"OSB kuruluş aşamalarında, arsa tahsislerinde ya da başka konularda yaşanmış birçok olumsuzluk var. Bu alanları kendilerine rant haline getirmeye çalışanlar, getirenler oluyor. Biz buna daha önce de izin vermedik, bundan sonra da buna müsaade etmemiz, müsamaha göstermemiz gibi bir durum söz konusu olmaz, olamaz. Karacadağ OSB, bu şehrin sadece bugünü için değil yarını için de çok önemli bir yatırım ve istihdam alanı. O nedenle, işi baştan sıkı tutacağız, gerekirse bazı şartlar ortaya koyarak, oluşabilecek olumsuzlukların önüne set koyacağız. Belirli sınırlamalar getireceğiz, sanayi ve üretimle alakası olmayan hiç kimse giremeyecek, kimseye bu noktada ödün vermeyeceğiz. Arsa tahsisi ya da başka bir konu fark etmez, gerçek yatırımcılara önem vereceğiz ve gerçek yatırımcıları sanayi bölgesine çekeceğiz. Karacadağ OSB kimsenin rant alanı olmayacak."

Altyapı çalışmalarının başlamasıyla birlikte yönetim kurulunun sürekli olarak alanda olması yönünde talimat veren Vali Karaloğlu, gelecek toplantıda prensip kararların belirlenmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin