Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi
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Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi

17.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:40
Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi

Diyarbakır'da Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

Diyarbakır'da Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Diyarbakır Valisİ Münir Karaloğlu, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya katıldı.

Yönetim Kurulu Toplantısı, Diyarbakır'da Karacadağ Kalkınma Ajansı ana hizmet binasında gerçekleşti.

Toplantıda, Fizibilite Desteği Programı kapsamında ajansa yapılan proje başvuruları görüşülerek karara bağlandı.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzuna uygun şekilde, proje tekliflerinin ön İncelemeleri ile teknik ve mali değerlendirmeler de toplantıda ele alınan konulardan oldu.

Toplantıda ayrıca ajansın 2021 yılı hizmet içi eğitim programı, insan kaynakları politikası raporu, mali karar ve işlemlere ilişkin süreç akım şeması, uygulanmakta olan mali destek programları kapsamında alınan süre uzatım ve fesih kararları, ajans tarafından yürütülen ve uygulaması tamamlanan mali destek programlarının program kapanış raporları, önceki yıllarda başlatılan ve uygulaması devam eden mali destek programlarına ilişkin 3 aylık program ilerleme raporları ile ajansa sunulan iki adet güdümlü projeye ait fizibilite raporu ve rapora esas teşkil eden diğer belgeler yönetim kurulunca görüşüldü.

Yönetim Kurulu toplantısında destek almaya hak kazanan proje teklifleri karara bağlandı. Başarılı proje teklifleri listesine ajansın web sayfası olan www.karacadag.gov.tr adresi üzerinden erişilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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