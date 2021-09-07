Karacadağ Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği Programı İlan Edildi

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı için tıklayınız.Başvuruların KAYS üzerinden tamamlanması için son tarih 22. 10. 2021 saat 23: 59, taahhütnamelerin son teslim tarihi ise 02. 11. 2021 saat 18: 00'dir.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı için tıklayınız.

Başvuruların KAYS üzerinden tamamlanması için son tarih 22. 10. 2021 saat 23: 59, taahhütnamelerin son teslim tarihi ise 02. 11. 2021 saat 18: 00'dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak Program ile ilgili olarak bütün görüşmeler öncelikli olarak telefon, e-posta, video konferans gibi internet tabanlı uygulamalar üzerinden yapılacaktır. Potansiyel başvuru sahiplerinin bu hususları dikkate alarak başvuru süreçlerini yürütmelerinde fayda bulunmaktadır.

İlanen duyurulur.

Programla ilgili sorular, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, programın referans numarası açık bir şekilde belirtilerek elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderilebilir.

E-posta adresi: pyb@karacadag. gov. tr

Telefon : 0412 237 12 16-17

Faks : 0412 237 12 14

Kaynak: Habermetre