Karacadağ Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği Programı İlan Edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği Programı İlan Edildi

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği Programı İlan Edildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı için tıklayınız.Başvuruların KAYS üzerinden tamamlanması için son tarih 22. 10. 2021 saat 23: 59, taahhütnamelerin son teslim tarihi ise 02. 11. 2021 saat 18: 00'dir.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı için tıklayınız.

Başvuruların KAYS üzerinden tamamlanması için son tarih 22. 10. 2021 saat 23: 59, taahhütnamelerin son teslim tarihi ise 02. 11. 2021 saat 18: 00'dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak Program ile ilgili olarak bütün görüşmeler öncelikli olarak telefon, e-posta, video konferans gibi internet tabanlı uygulamalar üzerinden yapılacaktır. Potansiyel başvuru sahiplerinin bu hususları dikkate alarak başvuru süreçlerini yürütmelerinde fayda bulunmaktadır.

İlanen duyurulur.

Programla ilgili sorular, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, programın referans numarası açık bir şekilde belirtilerek elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderilebilir.

E-posta adresi: pyb@karacadag. gov. tr

Telefon : 0412 237 12 16-17

Faks : 0412 237 12 14

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Yeşim Salkım Melisa Şenolsun Serenay Sarıkaya
Spor Max Meyer Ali Öztürk Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği Programı İlan Edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 13:57:16. #1.16#

title