KARACADAĞ'DA KARDA MAHSUR KALAN MİNİBÜSTEKİ 11 KİŞİ KURTARILDI

DİYARBAKIR'da Karacadağ bölgesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 yolcu ile mahsur kalan minibüs, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da Karacadağ bölgesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 yolcu ile mahsur kalan minibüs, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Güvenli bölgeye alınan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilldi.

Diyarbakır- Viranşehir karayolu üzerinde Karacadağ bölgesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda ilerleyemeyen minibüsteki 11 kişi mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Yolları kapalı olan kırsal mahallelerde çalışma yapan Diyarbakır Bağlar Belediyesi ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Fırtına nedeniyle görüş mesafesinin kaybolduğu bölgede kara saplandığı için hareket edemeyen minibüs içindeki yolcularla birlikte ekipler tarafından kurtarıldı.

Karacadağ'da kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdüren Bağlar Belediyesi ekipleri, Karacadağ, Alatosun, Kırkkoyun ve Yalankoz mahallelerinde kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yoğun kar fırtınası ve tipiye rağmen bölgede çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bölgede gece - gündüz demeden çalışan ekiplerimiz mahsur kalan ve ulaşımda güçlük çeken vatandaşlarımızın da yardımına koşuyor. Çok sayıda araç bu şekilde kurtarıldı. Çok şükür vatandaşlarımızın durumu gayet iyi. Aynı kararlılıkla çalışmalarımızı kar yağışının olumsuz etkileri geçene kadar devam ettireceğiz? dedi.

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Haber-Kamera: Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR, (DHA)-