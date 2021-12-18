Karacadağ'a mevsimin ilk karı yağdı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ'a mevsimin ilk karı düştü.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ'a mevsimin ilk karı düştü.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezine ev sahipliği yapan Karacadağ'ın zirvesi beyaza büründü.
Gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi bulduğu Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden yolun yağış nedeniyle kapandığı öğrenildi.
Kent merkezinde ise aralıklarla yağmur etkili oluyor.
AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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