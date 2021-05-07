Karacabeyli üreticilere yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtıldı
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Karacabeyli üreticilere yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Karacabeyli üreticilere yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan - Haberler | Güncel

Bursa'nın Karacabey İlçesinde, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen "Göynük-98" çeşidi kuru fasulye tohumları, yüzde 75 hibeli olarak 24 üreticiye teslim edildi.

Bursa'nın Karacabey İlçesinde, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen "Göynük-98" çeşidi kuru fasulye tohumları, yüzde 75 hibeli olarak 24 üreticiye teslim edildi.

Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projeleri" kapsamında, "İkinci Ürün Fasulye Ekilişinin Yaygınlaştırılması" programını yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Projemiz ikinci ürün ekilişinin uygun olduğu mahallelerimizde uygulanacak olup bu kapsamda 24 üreticimize 50'şer kilogram olmak üzere toplam bin 200 kilogram Göynük-98 isimli horoz cinsi fasulye tohumluğu yüzde 75 hibeli olarak verildi. Öncelikli amacı üreticiyi destekleyerek gelirlerini arttırmak olan projemizin bir diğer amacı da ulusal arz açığımız bulunan fasulye ürünün üretimini arttırarak ithalatının azalmasını sağlamaktır. Harmanlı, Seyran, Subaşı, Gölkıyı, Yenikaraağaç, İsmetpaşa, Akhisar, Keşlik, Yeşildere, Dağkadı ve Hürriyet mahallelerinde toplam 24 üreticimizle ilçe müdürlüğümüz arasında yüzde75 hibeli tohumluk sözleşmeleri imzalanmıştır. Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tedarik edilen tohumluklar üreticilerimize teslim edildi."

Tohumlar, Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Tarım ve Orman Bursa İl Müdürü Hamit Aygül, İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Esra Uzun ile üreticilerin katılımıyla çiftçilere dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan

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