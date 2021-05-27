Karacabeyli gençlere spor alanı
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Karacabeyli gençlere spor alanı

Karacabeyli gençlere spor alanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karacabey'e bağlı kırsal mahallelerden olan Yarış Mahallesi'ne hayırsever bir yatırımcı, çocuklar için hem basket, hem de mini futbol sahası olarak kullanılabilen bir spor alanı yaptırdı.

Karacabey'e bağlı kırsal mahallelerden olan Yarış Mahallesi'ne hayırsever bir yatırımcı, çocuklar için hem basket, hem de mini futbol sahası olarak kullanılabilen bir spor alanı yaptırdı.

Sahanın açılışını Başkan Ali Özkan, muhtar ve mahalle sakinleriyle birlikte gerçekleştirildi. Açılışın ardından Başkan Özkan çocuklarla birlikte basket oynadı.

Ali Özkan, "Güzellikler şehri Karacabey'imizin en güzel mahallerinden biri olan Yarış Mahallesi'ndeyiz. Ormanları, çileği, fasulyesi ve temiz havası ile mutlu, huzurlu yaşama imkanı sağlayan bir yerden bahsediyoruz. Bursa'dan bir işadamı da burada yıllar önce bir yatırım gerçekleştirmişti. Önümüzdeki zamanda hem mahallemize, hem ilçemize, hem de Bursa'mıza değer katacak güzel projeleri de inşallah hep birlikte gerçekleştiririz. İşadamı Fevzi Uğur, Yarış Mahallesi'ne çocuklarımız için basketbol ve futbol sahası yaptırdı. Biz, Yarış Mahallesi sakinleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız doya doya spor yapsın" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Karacabeyli gençlere spor alanı
Karacabeyli gençlere spor alanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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