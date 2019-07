Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da "Defne Serüveni Başlıyor"

Orman Genel Müdürlüğünce, dünya üretiminin yaklaşık yüzde 85'inin Türkiye'den, bunun yarısının da Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden karşılandığı defne yaprağı ile ilgili üretimi artırma çalışmalarına başlandı.

Çalışmalar kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü, Karacabey Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğinde Karacabey Ticaret Odası Konferans Salonu'nda "Defne Serüveni Başlıyor" başlıklı panel yapıldı.

Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, panelin açılışında yaptığı konuşmada, "Ülkemizin defne üretiminde dünya birincisi olması, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'nın da buna öncülük etmesi bizler adına mutluluk verici. Bu üretime katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, tüm uzmanlık alanlarıyla Bursa'nın emrinde olduklarını söyledi.

"Defnede dünya markası olabiliriz." ifadesini kullanan Karademir, Türkiye'nin kendi gelir kaynaklarına sahip çıkması gerektiğine dikkati çekti.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür de ormanların adeta üretim objesi olduğuna işaret ederek, "bu biyoçeşitlilik sonrası keşfedilen ıhlamur, kestane ve defne gibi ürünlere daha fazla ağırlık vermeye başladıklarını aktardı.

Defne üretiminin Türkiye adına çok önemli olduğunu vurgulayan Özgür, "2008'de 7 bin olan defne üretimini 2019 yılı itibarıyla 28 bin 500 tona yükselttik. Bu oranı daha artırmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Hem odun hem de odun dışı üretimden mutlaka faydalar sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, defne üretimini 30 bin tona yükselterek 25 milyon dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Defne üretimine öncelik verdiklerini anlatan Akın, "Mustafakemalpaşa ve Karacabey'de rehabilitasyona ve yol yapımına ihtiyaç duyan 74 bin 620 dekar defne sahamız var. Biz bu rehabilitasyonu gerçekleştirdiğimiz zaman yılda en az 30 bin ton yaş defne üretebileceğiz ve Türkiye genelinde en çok defne üreten il olacağız. Bu üretimle, orman köylümüz yılda 60 milyon lira, ülkemiz ise 25 milyon dolar gelir elde edecek." diye konuştu.

Tarım, teknoloji ve turizm yatırımlarından oluşan "3T"ye vurgu yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise bu doğrultuda tarımı çok önemsediklerini kaydetti.

Karacabey'in salçalık domateste yüzde 40 ile ülke üretimine öncülük ettiğine dikkati çeken Özkan, yine hayvan sayısı bakımından da ilçenin birinci olduğunu dile getirdi.

Özkan, Karacabey'in her anlamda çok zengin kaynaklara sahip olduğunu söyleyerek, "Karacabey'imizde her şey var. Longozumuz var, kestane ağaçlarımız var, ıhlamur ağaçlarımız var ve defne ağaçlarımız da var. Belediye olarak ilçemizin tüm zenginliklerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda defne üretimine de büyük önem veriyoruz. Bu alana yapılacak yatırımları her zaman desteklemeye hazırız." ifadelerine yer verdi.

Daha sonra gerçekleştirilen oturumlarda konuşmacılar tarafından defne üretimine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Kaynak: AA